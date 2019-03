Operation "Aderlass": Eder erhielt Doping angeboten

Im aktuellen Doping-Skandal, der von deutschen und österreichischen Behörden im Rahmen der Operation " Aderlass" aufgedeckt wurde und nun immer weitere Kreise zieht, war am Dienstag auch der bisherige Kronzeuge Johannes Dürr verhaftet worden. Nach Dürrs Anwalt bestätigte am Dienstag gegenüber dem ORF die Festnahme des 2014 wegen Doping gesperrten Langläufers. Wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Sportbetrugs sei eine Festnahmeanordnung erlassen worden, sagte Csefan in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sportsendung. Wegen der laufenden Ermittlungen könne er keine weiteren Angaben machen.

Die in Österreich und Deutschland sichergestellten Spuren würden nun ausgewertet, erklärte der Ermittler. Er glaubt, dass in den nächsten Wochen neue Erkenntnisse generiert und weitere Sportler identifiziert würden. Unklar ist, aus welchen Nationen diese stammen und welche Sportarten betroffen sein könnten.