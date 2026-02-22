Nach mutigem Auftritt: ÖSV-Star Stadlober verpasst knapp Bronze

Viel hat nicht gefehlt und es hätte für Österreich einen glänzenden Abschluss dieser Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina gegeben. Im 50-Kilometer-Rennen lag ÖSV-Langläuferin Teresa Stadlober lange auf Medaillenkurs, verpasste am Ende aber knapp das Stockerl.

Die Salzburgerin war bis zur Hälfte des Rennens Dritte, wurde dann aber von einer Verfolgergruppe eingeholt. Danach entwickelte sich ein packender Schlagabtausch um die Bronzemedaille .

Die Entscheidung fiel auf dem letzten Anstieg. Dort konnte Teresa Stadlober das Tempo der Konkurrentinnen nicht mehr mitgehen.

Die 33-Jährige, die 2022 im Skiathlon-Bronze geholt hatte, kam schließlich als Sechste ins Ziel.

Gold ging an die Schwedin Ebba Andersson, die mit mehr als einer Minute Vorsprung gewann. Für die 28-Jährige war es nach drei Silbermedaillen bei den Spielen in Mailand-Cortina der krönende Abschluss.

Silber holte die Norwegerin Heidi Weng, Bronze sicherte sich Nadja Kälin (SUI).