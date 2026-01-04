Wintersport

Langlauf-Sensation: Ein Meilenstein von Teresa Stadlober

Schon in Olympiaform: Teresa Stadlober
Die Salzburgerin beendete die Tour de Ski sensationell auf dem zweiten Rang.
Von Christoph Geiler
04.01.26, 17:34
Teresa Stadlober hat ein echtes Faible für  die Tour de Ski.  Nicht umsonst ist die   Salzburger Langläuferin  Stammgast bei diesem Etappenrennen und stellt sich jedes Jahr aufs Neue den Herausforderungen und Strapazen.  

Wieder auf dem Podest: Teresa Stadlober auch 2026 in Hochform

Vor der heurigen extrem verkürzten  Tour de Ski  mit den vielen Sprints  hatte die ausgewiesene Langstreckenspezialistin die Erwartungen stark zurückgeschraubt.  „Es wird für mich schwierig, in der Gesamtwertung weit nach vorne zu kommen.“
Man muss sagen, dass Teresa Stadlober mit ihrer Prognose komplett daneben gelegen ist. 

Tatsächlich landete die 32-Jährige  in der Gesamtwertung so weit vorne wie noch nie. Rang zwei  bedeutet einen Meilenstein im österreichischen Langlauf – vor einem Jahr hatte ÖSV-Teamkollege Mika Vermeulen die Tour de Ski ebenfalls als Zweiter beendet.

ÖSV-Star Stadlober lief zur Hochform auf: 7 Sekunden fehlten zum 1. Sieg

Teresa Stadlober war bei dieser Tour de Ski regelrecht zur Hochform aufgelaufen und hatte in Toblach schon mit den Podestplätzen  über die 10 Kilometer (2.) und in der Verfolgung (3.) aufgezeigt. 

Die berüchtigte Schlussetappe in Val di Fiemme mit dem steilen Anstieg über die Skipiste der Alpe Cermis beendete die Österreicherin als Vierter und verbesserte sich in der Gesamtwertung hinter Jessica Diggins (USA) auf Rang 2.

