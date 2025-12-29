ÖSV-Star Stadlober lief zur Hochform auf: 7 Sekunden fehlten zum 1. Sieg
Dafür, dass die österreichischen Langläufer nur mit einem kleinen Team durch den Weltcup tingeln, hinterlassen sie eine beachtliche Erfolgsspur:
Inzwischen hält Österreich sogar schon bei zwei Podestplätzen durch Mika Vermeulen und Teresa Stadlober.
Die Salzburgerin lief auf der zweiten Etappe der Tour de Ski in Toblach zur Hochform auf und stellte über die 10 Kilometer in der klassischen Technik mit Rang 2 ihr bestes Weltcupergebnis ein.
7 Sekunden fehlten zum 1.Sieg
Teresa Stadlober musste nur der Norwegerin Astrid Slind den Vortritt lassen, auf den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere fehlten der 32-Jährigen am Ende lediglich sieben Sekunden. Die Österreicherin stand zum sechsten Mal auf dem Podest.
In der Tour-de-Ski-Gesamtwertung ist sie nun Vierte.
Moser auf Rang 6
Auch bei den Männern zeigt ein Österreicher bei der Tour de Ski auf: In Abwesenheit des erkrankten Mika Vermeulen platzte Benjamin Moser mitten in die Weltspitze.
Der Tiroler liegt nach den ersten beiden Etappen sensationell an der sechsten Stelle und ist damit der beste Nicht-Skandinavier. „Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dann hätte ich es sicher nicht geglaubt“, erklärte der 28-Jährige.
Benjamin Moser lief in den ersten beiden Tour-de-Ski-Rennen in Toblach seine besten Karriereergebnisse ein. Im Sprint belegte der 28-Jährige am Sonntag den achten Rang, 24 Stunden später ließ er über die 10 Kilometer in der klassischen Technik mit Platz 11 aufhorchen.
