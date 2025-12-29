Wintersport

ÖSV-Star Stadlober lief zur Hochform auf: 7 Sekunden fehlten zum 1. Sieg

Teresa Stadlober stellte bei der Tour de Ski mit Rang 2 ihr bestes Weltcupergebnis ein
Langlauf-Star Teresa Stadlober wurde auf der 2.Etappe der Tour de Ski in Toblach Zweite. Es war der 6. Podestplatz in ihrer Karriere.
Von Christoph Geiler
29.12.25, 15:41
Dafür, dass die österreichischen Langläufer nur mit einem kleinen Team durch den Weltcup tingeln, hinterlassen sie eine beachtliche Erfolgsspur

Inzwischen hält Österreich sogar schon bei zwei Podestplätzen durch Mika Vermeulen und Teresa Stadlober.

ÖSV-Langlaufstar Vermeulen: „Ich war teilweise auch dumm"

Die Salzburgerin lief auf der zweiten Etappe der Tour de Ski in Toblach zur Hochform auf und stellte über die 10 Kilometer in der klassischen Technik mit Rang 2 ihr bestes Weltcupergebnis ein.

Teresa Stadlober und Mika Vermeulen standen in diesem Winter bereits auf dem Podium

7 Sekunden fehlten zum 1.Sieg

Teresa Stadlober musste nur der Norwegerin Astrid Slind den Vortritt lassen, auf den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere fehlten der 32-Jährigen am Ende lediglich sieben Sekunden. Die Österreicherin stand zum sechsten Mal auf dem Podest.

In der Tour-de-Ski-Gesamtwertung ist sie nun Vierte.

Benjamin Moser liegt nach den ersten beiden Etappen der Tour de Ski auf Rang 6

Moser auf Rang 6

Auch bei den Männern zeigt ein Österreicher bei der Tour de Ski auf: In Abwesenheit des erkrankten Mika Vermeulen platzte Benjamin Moser mitten in die Weltspitze

Der Tiroler liegt nach den ersten beiden Etappen sensationell an der sechsten Stelle und ist damit der beste Nicht-Skandinavier. „Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dann hätte ich es sicher nicht geglaubt“, erklärte der 28-Jährige.

ÖSV-Coach Widhölzl vor Tournee: "Es scheitert nicht am Potenzial"
Tournee-Start in Oberstdorf: Tschofenig im Hoch, Kraft stürzt ab

Benjamin Moser lief in den ersten beiden Tour-de-Ski-Rennen in Toblach seine besten Karriereergebnisse ein. Im Sprint belegte der 28-Jährige am Sonntag den achten Rang, 24 Stunden später ließ er über die 10 Kilometer in der klassischen Technik mit Platz 11 aufhorchen.

kurier.at, cg  | 

