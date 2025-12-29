ÖSV-Star Stadlober lief zur Hochform auf: 7 Sekunden fehlten zum 1. Sieg

Dafür, dass die österreichischen Langläufer nur mit einem kleinen Team durch den Weltcup tingeln, hinterlassen sie eine beachtliche Erfolgsspur: Inzwischen hält Österreich sogar schon bei zwei Podestplätzen durch Mika Vermeulen und Teresa Stadlober.

Die Salzburgerin lief auf der zweiten Etappe der Tour de Ski in Toblach zur Hochform auf und stellte über die 10 Kilometer in der klassischen Technik mit Rang 2 ihr bestes Weltcupergebnis ein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Teresa Stadlober und Mika Vermeulen standen in diesem Winter bereits auf dem Podium

7 Sekunden fehlten zum 1.Sieg Teresa Stadlober musste nur der Norwegerin Astrid Slind den Vortritt lassen, auf den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere fehlten der 32-Jährigen am Ende lediglich sieben Sekunden. Die Österreicherin stand zum sechsten Mal auf dem Podest. In der Tour-de-Ski-Gesamtwertung ist sie nun Vierte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / GIAN EHRENZELLER Benjamin Moser liegt nach den ersten beiden Etappen der Tour de Ski auf Rang 6

Moser auf Rang 6 Auch bei den Männern zeigt ein Österreicher bei der Tour de Ski auf: In Abwesenheit des erkrankten Mika Vermeulen platzte Benjamin Moser mitten in die Weltspitze. Der Tiroler liegt nach den ersten beiden Etappen sensationell an der sechsten Stelle und ist damit der beste Nicht-Skandinavier. „Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dann hätte ich es sicher nicht geglaubt“, erklärte der 28-Jährige.