Tournee-Start in Oberstdorf: Tschofenig im Hoch, Kraft stürzt ab

16, 19, 34 – die Formkurve von Daniel Tschofenig ging zuletzt steil nach unten. Ausgerechnet vor der Tournee befand sich der Titelverteidiger in Turbulenzen und auf der mühevollen Suche nach der Leichtigkeit und Souveränität der vergangenen Saison.

"Ich hab' mich schwergetan, aber es kann schnell gehen", hatte Tschofenig vor dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf gemeint.

Gesagt, getan, gesprungen. In der Qualifikation für den ersten Wettkampf in Oberstdorf war Daniel Tschofenig schon fast wieder ganz der Alte .

Mit einem Sprung auf 131,5 Meter segelte der 23-jährige Kärntner auf den dritten Platz. Nur der slowenische Dominator Domen Prevc (139,5) und der Deutsche Philipp Raimund (132,5) konnten den Österreicher überflügeln.

Daniel Tschofenig führte ein starkes österreichisches Team an: Jan Hörl (129,5) wurde vor Stephan Embacher (128,5) Fünfter. Manuel Fettner (130) landete auf dem 13. Rang. Auch Jonas Schuster (130,5) präsentierte sich als 16. gut.

Kraft weit zurück

Sorgen machte nur der Auftritt von Routinier Stefan Kraft. Auf der Schanze, auf der er 2014 seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte und 2021 WM-Gold gewann, strauchelte der erfahrene Salzburger (116,5 Meter) und belegte nur Rang 33.

Müller im Hoch

Eine positive Nachricht gab es derweil vom Kontinentalcup in Engelberg: Markus Müller sicherte dort den Österreichern einen siebenten Startplatz für die Weltcup-Bewerbe im Jänner. Der Kärntner belegte in beiden Wettkämpfen Rang 2.