Wieder auf dem Podest: Teresa Stadlober auch 2026 in Hochform

Langläuferin Teresa Stadlober schlägt sich bei der Tour de Ski weiter ausgezeichnet. Die 32-jährige Salzburgerin landete wie am Montag auch am Neujahrstag im klassischen 20-km-Verfolgungsrennen auf dem Podest und wurde Dritte. Sie musste sich der Gesamtführenden Jessica Diggins aus den USA und im Zielsprint nur um 0,3 Sekunden der Schwedin Moa Ilar beugen. Die zuvor Gesamtzweite Astrid Oeyre Slind war erkrankt nicht angetreten. Stadlober ist nun Tour-Gesamtdritte.

Stadlober war schon nach rund einem Kilometer durchgehend auf Podestkurs. Während Diggins auf dem Weg zu ihrem 30. Weltcupsieg vorne ein einsames Rennen absolvierte, waren Stadlober und Ilar als Verfolgerduo isoliert vom Rest des Feldes. Die ÖSV-Athletin leistete lange Führungsarbeit, auf der letzten Runde war dann Ilar um den Tick stärker. Nächster Spitzenplatz auch für Benjamin Moser Zuvor hatte auch Benjamin Moser im neuen Jahr seine starke Tour-Performance fortgesetzt. Der 28-jährige Tiroler, der am Silvestertag seinen ersten Podestplatz überhaupt im 5-km-Heat-Massenstart belegt hatte, erreichte am Donnerstag in Toblach in der 20-km-Verfolgung als Achter wieder die Top Ten. Moser liegt nun in der Gesamtwertung mit 1:01 Minuten Rückstand auf dem achten Rang. Den Tagessieg holte überlegen der Norweger Johannes Hösflot Kläbo.