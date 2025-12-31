Wintersport

Sensation bei der Tour de Ski: ÖSV-Langläufer sprintet aufs Podest

Benjamin Moser lief bei der Tour de Ski auf Rang 2
Der Tiroler Benjamin Moser (28) erreichte im 5-Kilometer-Massenstartrennen als Zweiter seine erste Podestplatzierung.
Von Christoph Geiler
31.12.25, 13:49
Benjamin Moser ist die große Überraschung bei der heurigen Tour de Ski. Der Tiroler Langläufer läuft beim Etappenrennen seit Tagen zur Hochform auf - und mitten in die Weltspitze.

ÖSV-Star Stadlober lief zur Hochform auf: 7 Sekunden fehlten zum 1. Sieg

Am dritten Renntag der Tour de Ski durfte Moser den ersten Podestplatz seiner Karriere bejubeln. Im 5-Kilometer-Massenstartrennen musste sich der 28-Jährige nur dem US-Amerikaner Gus Schumacher geschlagen geben.

Benjamin Moser liegt nach den ersten drei Etappen der Tour de Ski auf Rang 4

„Das ist einfach unglaublich und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dass ich das heute geschafft habe, macht mich wirklich sprachlos", sagte Moser, der bei der Tour de Ski bereits mit den Rängen 8 (Sprint) und 11 (10 Kilometer klassisch) aufgezeigt hatte.

In der Gesamtwertung liegt der Mann vom Achensee nun an vierter Stelle.

