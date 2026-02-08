Olympia-Big-Air: Anna Gasser und Hanna Karrer im Finale

Anna Gasser qualifizierte sich am Sonntagabend in Livigno souverän für das Finale der Besten 12 im olympischen Big Air der Snowboarderinnen, den sie sowohl in Pyeongchang 2018, als auch in Peking 2022 gewinnen konnte. Mit ihr im Finale ist ihre junge Trainingspartnerin Hanna Karrer, die sich als Quali-Zehnte sensationell für das Finale qualifizierte. Erst im Dezember hatte die 18-Jährige mit einem zweiten Platz in Peking auf der Olympiaschanze von 2022 ihr erstes Weltcup-Podium gefeiert.

Anna Gasser zeigte in der ersten Runde der Qualifikation einen Backside Double 1080, in der zweiten einen Cab 900, in der dritten Runde einen Backside Double 1080 mit stylishem Japan-Grab. Ihre Teamkollegin Hanna Karrer, die erst am Freitag ihren 18. Geburtstag feierte, zitterte vor Freude, als sie realisierte, im olympischen Finale am Montag dabei zu sein. Der jungen Steirerin gelang in Run 1 ein Frontside Double 1080, im zweiten Lauf versuchte sie einen Backside Double 1080, rutschte aber nach der Landung weg. Im dritten Run setzte sie denselben Trick aber souverän in die Landung. "Ich freue mich voll auf morgen", sagte Karrer. Vor ihrer Familie zu fahren sei "sehr speziell. Es sind alle da, voll am Jubeln." Für das Finale habe sie noch einen Trick auf Lager, den sie gerne versuchen würde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

"Der Plan ist voll aufgegangen”, sagte Gasser. “Ich wollte Sicherheitssprünge zeigen. Morgen heißt es, 'all-in' zu gehen." Sie wolle ihre Tricks noch eine Stufe verbessern. "Dann werden wir schauen, wie es ausschaut im Vergleich zu den anderen." "Das Level der Mädels war sehr hoch. Mit den zwei Sprüngen (von heute) habe ich 2018 gewonnen. Schon arg, wie sich das weiterentwickelt hat", sagte Gasser.

Zoi Sadowsky Synnott (NZL) beendete die Qualifikation als Beste vor Kokomo Murase (JPN) und Mia Brookes (GBR).