Als Ski-Legende Franz Klammer bei Olympia zum Kaiser wurde

Befragt, ob er so wie sein „Chef“ einmal Schauspieler werden wolle, schüttelte der junge Franz Klammer den Kopf. „Nein. Wirklich net.“ Sein Chef und gleichzeitiges Vorbild? Das war für ihn Toni Sailer, der 20 Jahre vor ihm in Cortina als (gar dreifacher) Olympiasieger Volksheldenstatus erlangt hatte und später Film- und Bühnenkarriere machte. Der Kärntner Franz Klammer indes wurde zu seiner Überraschung, „gedoubelt“ vom Kärntner Julian Waldner, 2021 zur Hauptfigur im Film „Chasing the Line“, in dem sich alles um Klammers 5. Februar 1976 und die aufregenden Innsbrucker Tage davor und danach dreht;

... als Klammer auf Grund seiner Weltcup-Seriensiege als größter Hoffnungsträger bei Heim-Olympia galt; ... als er just im wichtigsten Rennen auf Weisung seines Firmen-Bosses einen neuen Ski, in dessen Schaufel sich aus aerodynamischen Gründen ein Loch befand, anschnallen hätte sollen;

... als er genervt durch die geforderte PR-Aktion von Trainingslauf zu Trainingslauf (damals sieben, heute maximal drei) langsamer wurde; ... als an einem Donnerstag Schüler unterrichtsfrei bekamen oder mit dem Lehrer vorm TV-Gerät saßen, in Fabriken die Räder still standen und die Wiener Ringstraße zur Rennzeit fast autofrei war; ... als die FIS dem ÖSV mit dem Hinweis auf Chancengleichheit verbot, seine Abfahrer Klammer, Anton Steiner (stürzte mit medaillenverdächtiger Zwischenzeit), Josef Walcher und Klaus Eberhard per Hubschrauber zum Start zu fliegen;

... als sich Franz entgegen des Firmen-Diktats nicht für den Lochski entschied, sondern für jene Brettln, die ihn davor zu Weltcupsiegen getragen hatten; ... als der beim „Ochsenschlag“ postierte Alpinchef Toni Sailer („Ich gab den Franz schon auf“) erschrak, weil Klammer dort völlig aus der Balance geriet, aber akrobatisch („Sailer: „Wie das nur der Franz beherrschte“) einen Sturz vermied; ... als Klammer vor genau 50 Jahren mit durchschnittlich 102,827 km/h und 0,33 Vorsprung (= 9,39 Meter) gegenüber dem Olympiasieger 1972, Bernhard Russi, im gelben Renndress die goldene Medaille eroberte. 1. Klammer (AUT), 2. Russi (SUI), 3. Plank (ITA). Genauso hatte das Resultat bei der Weltcupabfahrt 1975 am Patscherkofel gelautet. Nach dem Olympia-Rennen brachen dort alle Dämme.

Narrischer Edi Edi Finger war in seiner Kabine schon zwei Jahre vor Fußball-Cordoba narrisch geworden, ehe die Reporterlegende dank einer List ihres Wiener Assistenten (und Hans-Krankl-Intimus) Poldi Kait zum Siegerinterview mit Klammer kam. Kait schnappte sich Klammers Ski, worauf ihn der, sich durch eine Menschenmenge kämpfend, bis zu Fingers Kabine verfolgte. Noch vor der Siegerehrung bekam das KURIER-Olympia-Team von Wien den Auftrag, im Olympiasieger-Tempo, innerhalb von 48 Stunden, ein Klammer-Buch zu verfassen. Und so saßen Sportchef Josef Huber und ich bis zum Morgengrauen im Keller der Innsbrucker (für Olympia ’76 zum Pressezentrum umfunktionierten) Straßenbahn-Remise, um bis dahin unbekannte G’schichten fürs erste Klammer-Buch zu verfassen. Darunter solche, die am Weitblick mancher ÖSV-Bonzen zweifeln ließen.

So wollte man den jungen Klammer schon aus dem Kader eliminieren. Auch zum Trainingskurs nach Chile war der ungeschliffene Rohdiamant (obwohl der auch das Slalomfahren beherrschte) vom Tirol-dominierten ÖSV erst nach Intervention des Kärntner Landesverbandes mitgenommen worden. Und weil sich Trainer Charly Kahr, ein Steirer, für ihn, so Klammer, eingesetzt habe.

„A bissel Hollywood“ Zuerst aber erzählte am Tag nach der Goldfahrt ein verkaterter Olympiasieger dem ebenfalls übernachtigen Schreiber dieser Zeilen, wie just am Renntag vor der Auffahrt zum Start in derselben Gondel sein Vater vor ihm gestanden war. „Dabei hab i net amoi g’wusst, dass er nach Innsbruck gekommen ist.“ Gattin Eva, die sich auch heute noch in vornehmer Zurückhaltung übt, war hingegen während Olympia nicht in Innsbruck. Anders als im Film, wo sie die Nacht vorm Rennen beim Franz im Olympia-Hochhaus verbrachte, blieb sie in Wien. „A bissl Hollywood muss halt sein“, meint dazu der Franz mit dem für ihn typischen verlegenen Lächeln, das ihn auch für Nicht-Skifans sympathisch machte. Klammers erster Wunsch, der im KURIER von 7. Februar 1976 als Schlagzeile erschien, klingt 50 Jahre danach noch oder schon wieder aktuell: „Ich brauch jetzt endlich a Sekretärin und a Ruah.“

Der dreifache Opa wird derzeit von Empfang zu Nostalgieabend herumgereicht. Darunter in Bad Kleinkirchheim. Wo der medial längst zum Kaiser Franz geadelte auf einer Skulptur verewigt und eine Rennstrecke nach ihm benannt wurde. Auch nach Mooswald , wo er als Bauernbub aufgewachsen war, zieht’s den in Wien (neben dem Lainzer Tiergarten) wohnenden 72-Jährigen immer wieder hin. „Von Kärnten hab ich’s net so weit zu den Damen nach Cortina.“ Was die Herren-Abfahrt betrifft, zieht er die TV-Übertragung einer anstrengenden Anreise nach Bormio vor. Dort war Klammer 1985 bei seiner letzten Teilnahme an einem Großereignis WM-Fünfter und damit bester Österreicher geworden.

Franz-Klammer-Foundation 30 Jahre Stiftung

Mehr als 400 Sportler wurden von der Franz-Klammer-Foundation bisher unterstützt, mit einem Sachwert von insgesamt 3,7 Millionen Euro. Auch die Foundation feiert heuer ein Jubiläum: 30 Jahre ist es her, seit Klammer (auch inspiriert durch das Schicksal seines bei einem Europacup-Rennen folgenschwer gestürzten Bruders Klaus) gemeinsam mit dem ihm als Geschäftsführer treu gebliebenen Christoph Schuh die Idee dazu kam. Der erste Sportler, der (in Form eines behindertengerechten Autos) Hilfe bekam, war Eishockeyspieler Sascha Benes, der bei einem Bandencheck einen Halswirbelbruch erlitten hatte. Der an ALS erkrankte ehemalige Rapidler Sergej Mandreko konnte dank eines Sprachcomputers noch bis kurz vor seinem Ableben (2022) kommunizieren. Die durch Spenden ermöglichte Stiftung ist vom Finanzamt als förderungswürdig eingestuft und wird also solche jährlich überprüft.