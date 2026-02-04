Olympia: Warum der erste Dopingfall auch den ÖSV betrifft

Das italienische Biathlonteam ist vom positiven Dopingtest seiner Athletin Rebecca Passler erschüttert worden. ÖOC-Athlet Dominic Unterweger ist insofern davon betroffen, da es sich um seine Freundin handelt. „Auf emotionaler Ebene, in privater Natur betrifft ihn das natürlich. Für ihn ist es eine harte Zeit, es geht jetzt darum, ihn so gut wie möglich vorzubereiten und zu schauen, dass er den Fokus hält“, sagte ÖSV-Biathlonchef Christoph Sumann zur APA.

Rebecca Passler

„Grundsätzlich ist ein positiver Dopingfall beschissen, egal wen es betrifft. Es betrifft Gott sei Dank nicht uns, sondern eine andere Nation“, sagte Sumann. Man stehe gemeinsam mit dem ÖOC dem Athleten zur Seite. „Wir versuchen, ihn zu unterstützen und so gut wie möglich aufzubauen, er hat einen wichtigen Wettkampf vor sich.“