Lasset die Spiele beginnen: Was man über Olympia wissen sollte

Norditalien wird zur Bühne der Wintersport-Welt: Mit der Eröffnungsfeier in Mailand starten heute die Olympischen Winterspiele Milano/Cortina 2026. 116 Medaillenentscheidungen, neue Disziplinen und internationale Stars prägen das Programm. Diskussionen über Kosten, Nachhaltigkeit und weite Wege begleiten die Spiele bereits im Vorfeld. Wann gehen die Spiele los?

Die Eröffnungsfeier steigt am Freitag um 20 Uhr. Hauptschauplatz ist das Fußball-Stadion in Mailand (siehe Seite 26). Gleichzeitig findet auch eine Zeremonie in Cortina statt. Nachdem schon einige Trainings und Vorrunden-Bewerbe stattgefunden haben, geht es am Samstag erstmals um Medaillen. Das erste Gold wird in der Abfahrt der Männer vergeben.

An welchen Orten finden die Bewerbe statt?

Die Winterspiele erstrecken sich über sechs sogenannte „Cluster“, in denen jeweils mehrere Sportarten ihre Bewerbe abhalten. In Mailand finden Eishockey, Eiskunst- und Eisschnelllaufbewerbe statt. In Cortina d’Ampezzo fahren die Ski-Frauen, hier findet Curling ebenso statt wie Bob, Rodeln und Skeleton. In Bormio fahren die Ski-Männer und hier wird auch die Olympiapremiere der Skibergsteiger abgehalten werden. In Livigno wird Snowboard und Freeski gefahren bzw. gesprungen, Antholz hostet im legendären Stadion standesgemäß die Biathleten. In Val di Fiemme bzw. Predazzo finden Langlauf, Skispringen und Nordische Kombination (nur Männer) statt.

Welche Sportarten sind dabei, was ist neu?

Insgesamt stehen 116 Medaillenentscheidungen (Rekord) in 16 verschiedenen Sportarten auf dem Programm. Biathlon, Bob, Skeleton, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack, Rodeln, Freestyle-Skiing, Ski alpin, Nordische Kombination, Langlauf, Skispringen und Snowboard sind bekannt. Neu dabei ist Skibergsteigen. Die Rennrodlerinnen bekommen zu Einsitzer und Team-Staffel einen Doppelsitzer-Wettkampf dazu, den die Männer bereits hatten. Bei den Skispringerinnen kommt die Großschanze dazu. Im Freestyle-Ski sind erstmals Parallel-Bewerbe dabei. Im Alpin-Ski muss man den getrennten Orten von Frauen und Männern Rechnung tragen, weshalb statt des Teambewerbs die nach Geschlechtern getrennte Team-Kombination, wie bereits bei der Ski-WM im Vorjahr in Saalbach, zum Einsatz kommt. In der Nordischen Kombination wird der Mannschaftsbewerb durch einen Teamsprint mit zwei Startern ersetzt.

Wie viele Medaillen macht Österreich?

18 Medaillen hat Österreich vor vier Jahren in Peking geholt – und genau diese Anzahl hat ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer auch diesmal als „Benchmark“ ausgegeben: „Wir haben arrivierte Sportlerinnen und Sportler, die man zu Medaillenkandidaten zählen kann. Wir haben Newcomer, die für Überraschungen sorgen können.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER / HELMUT FOHRINGER Gold-Hoffnung im RTL: Julia Scheib

Welche Österreicher haben die größten Chancen?

Die österreichischen Rodler und Rodlerinnen sind ebenso gut für Medaillen wie die nordischen Kombinierer. In beiden Sportarten zählten die Österreicher zu den Weltcup-Dominatoren in der aktuellen Saison. Ebenfalls gute Chancen haben Katrin Beierl im Bob, Julia Scheib im Riesentorlauf sowie die Snowboarderinnen Sabine Payer und Anna Gasser. Auch Freeskier sowie Skispringer und Skispringerinnen darf man auf der Rechnung haben.

Wo sehe ich die Bewerbe im Fernsehen?

Der ORF überträgt auf ORF 1, ORF Sport+ und ORF On bis zu 25 Stunden live. Insgesamt dürfen sich die Wintersportfans auf rund 500 Stunden Olympia live freuen. „Olympische Spiele gehören zu den letzten großen Sportrechten, die ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der ORF exklusiv covern kann. Das bringt die Verantwortung mit sich, den eigenen Anspruch an die Berichterstattung höchstmöglich anzusetzen“, sagt der interimistische ORF-Sport-Chef Martin Szerencsi. Warum sind die Spiele umstritten?

Die Spiele sollten die nachhaltigsten werden, die es bisher gegeben hat. Dieses Vorhaben ist schon vor der Eröffnung gescheitert. Die Kosten sind mittlerweile explodiert, Kritik gibt es auch an den weiten Wegen. Zwischen den Hauptorten Mailand und Cortina liegen mehr als 400 Straßen-Kilometer. Nur unwesentlich weniger zwischen Cortina und Bormio. Die Wettkämpfe finden an sechs verschiedenen Schauplätzen statt. Für großen Wirbel hat auch die Meldung gesorgt, dass Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE als Bodyguards zum Schutz der US-amerikanischen Delegation abkommandiert wurden. Die ersten Proteste hat es bereits gegeben, weitere werden erwartet.