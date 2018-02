"Trump und Kim" fliegen aus Olympia-Eröffnung

Kuriose Stargäste bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in PyeongChang in Südkorea: Unter das Publikum hatten sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gemischt. Natürlich waren die beiden Staatsoberhäupter nicht echt - aber ihre Doppelgänger schienen die Aufmerksamkeit sichtlich zu genießen.

Lange währte der Spaß natürlich nicht - "Trump" und "Kim" wurden rasch von den Sicherheitskräften aus dem Stadion geführt. Nicht aber, ohne sich über die Behandlung zu beklagen: "Wir wollten die Leute überraschen und den Weltfrieden bringen, und dann werden wir von Sicherheitskräften hinausgebracht, was ich wirklich unfair finde", gab "Kim" zu Protokoll.

Über sein US-amerikanisches Pendant sagte er: "Wir verstehen uns prächtig." Einen Namen nannten die beiden Scherzbolde nicht, in den sozialen Medien sind sie mit ihren Auftritt aber schon zum Phänomen geworden.