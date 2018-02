Enttäuschender Auftritt von Anna Gasser

Anna Gasser und Olympia - das ist noch keine Liebesbeziehung. Auch der zweite Auftritt bei Winterspielen endete für die Kärntnerin mit einer großen Enttäuschung. Schon 2014 in Sotschi war die Medaillenhoffnung leer ausgegangen, vier Jahre später verpatzte der Snowboard-Star den Slopestyle-Bewerb völlig und blieb als 15. weit hinter den Erwartungen. Gasser hat in PyeongChang noch eine Chance auf eine Medaille. Im Big Air gilt die Österreicherin als Topfavoritin.

Auch den Boarderinnen machte der heftige Wind zu schaffen. Kaum eine Athletin meisterte die Sprünge ohne Probleme, einige Boarderinnen hatten sogar über einen Startverzicht nachgedacht. Am Ende wurde doch eine Olympiasiegerin gekürt, die US-Amerikanerin Jamie Anderson war eine Klasse für sich. Silber holte sich die Kanadierin Laurie Blouin (76,33), Bronze die Finnin Enni Rukajärvi (75,38).

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER "Es war schon sehr gefährlich, ich bin einfach froh, dass mir nichts passiert ist. Wenn ich mich verletzt hätte, weil man einen Contest unter solchen Bedingungen abhält, wäre das schlimm gewesen. Ich bin nicht auf mich selbst böse, ich bin nur böse und enttäuscht, dass es unter den Verhältnissen durchgeführt wurde", sagte Gasser.

Uneinsichtige Siegerin

Mitstreiterin Anderson hatte sich bei ihr am Montag nicht gerade beliebt gemacht. "Alle Mädels wollten, dass es verschoben wird, außer sie, weil sie wusste, dass sie bei solchen Verhältnissen einen Sicherheitsrun machen kann. Alle waren dagegen", erzählte die Kärntnerin. Die Organisatoren hätten schon nach Lösungen gesucht, dann aber gesagt, wenn es heute nicht stattfindet, werde alles gecancelt.

"Das finde ich nicht fair, also hatten wir einen Druck. Dann sagte Jamie, Mädels, es ist nicht so schlimm, probieren wir es. Sie war der ausschlaggebende Punkt. Ich wusste, dass ihr das taugt. Weil bei guten Verhältnissen reicht ein Sicherheitslauf nicht." Im Weltcup wäre ein Contest bei diesen Bedingungen nicht durchgeführt worden, ist sich Gasser sicher. Nicht anzutreten war aber keine Überlegung. "Olympia ist alle Jahre. Natürlich ist es schade, wenn man genau auf was hintrainiert, dass dann so was passiert."

Die drittplatzierte Rukajärvi sprang Gasser zur Seite: "Es war ziemlich gefährlich. Man wusste nicht, was einen erwartet. Sie hätten es absagen oder verschieben sollen." Anderson und Blouin indes meinten, es hätte keine Diskussionen vor dem Start gegeben.