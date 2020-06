Stecher ist beim Weltcup-Auftakt nur Zuschauer

Er ist der mit Abstand erfolgreichste österreichische Kombinierer der Gegenwart. Er ist ein Doppelolympiasieger und zweifacher Weltmeister und hat 1994 mit 16 Jahren seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Kurzum: Mario Stecher ist eine Institution in der Nordischen Kombination und aus diesem Sport eigentlich nicht wegzudenken.

Beim Saisonauftakt in einer Woche in Kuusamo ( Fin) findet sich der 37-jährige Evergreen nun aber in der Zuschauerrolle wieder. Nicht etwa weil ihm – wie schon so oft in der Karriere – eine Knieverletzung zu schaffen machen würde, nein, Stecher scheiterte am Donnerstag in der teaminternen Qualifikation. Und das als 15. von 20 Startern so deutlich, dass ihn Cheftrainer Christoph Eugen nicht einmal mehr mit einer Wild Card für einen der zehn Startplätze berücksichtigen konnte. "Wir wollen, dass die derzeit besten Athleten in den Weltcup starten, und das hat sich heute klar herausgestellt", erklärte Eugen.

Mario Stecher hatte sich bereits vor Wochen heftig über die interne Qualifikation beschwert. Der Routinier wollte sich in Ruhe auf die Saison vorbereiten und verwies auf die Kadereinteilung. "Wir haben fünf Athleten im Nationalkader und zehn Startplätze. Wieso man da eine Qualifikation machen muss, verstehe ich nicht", erklärte der 37-Jährige im KURIER-Gespräch.

So nutzten jetzt im Qualibewerb in Kuusamo einige Talente die Gunst der Stunde und schafften den Sprung ins Weltcupaufgebot. Es war ohnehin längst an der Zeit, denn in den vergangenen Jahren hatten die Verantwortung und der Druck stets auf den Routiniers wie Stecher (37), Christoph Bieler (37), Willi Denifl (34) oder Bernhard Gruber (32) gelastet. Nun zeichnet sich im österreichischen Kombinationsteams langsam der erhoffte Generationswechsel ab.

Mit Bernhard Flaschberger zeigte in der Qualifikation ein 18-Jähriger groß auf und wurde mit einem Startplatz belohnt. Auch Paul Gerstgraser (19), Fabian Steindl (20), Martin Fritz (20) und der dreifache Juniorenweltmeister Philipp Orter (20) verkörpern die neue Generation. "Die Leistung der Jungen hat mich total gefreut", lobt Trainer Christoph Eugen.

Und Mario Stecher? Der hängt vorerst in der Warteschleife fest. Allerdings würde es nicht weiter verwundern, wenn das Stehaufmännchen schon bald wieder zum Weltcupteam dazustoßen würde. "Ich habe so gute körperliche Werte wie schon lange nicht mehr", verrät er.