Ohne zwei Olympiasieger: ÖSV-Skisprungteam gewinnt auch in Lahti

Österreichs Adler sind in diesem Winter im Mannschaftsspringen eine Macht und nur schwer zu schlagen. Bei den Olympischen Spielen in Peking holten die Österreicher vor knapp zwei Wochen die Goldmedaille, und auch beim Weltcup in Lahti hatte das ÖSV-Team im Mannschaftsbewerb wieder die Lufthoheit.

Das Überraschende am dritten Weltcuperfolg im vierten Teamspringen in diesem Winter: Mit Manuel Fettner und Daniel Huber fehlten am Samstag in Finnland zwei Mitglieder der Gold-Mannschaft der Winterspiele in Peking.