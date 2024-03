Shiffrin gewinnt in Saalbach letzten Saison-Slalom

Mikaela Shiffrin hat auch ihr zweites Rennen nach der Verletzungspause gewonnen. Die Slalom-Kugelgewinnerin aus den USA gewann beim Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm den Slalom vor der Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,54 Sek.) und der zur Halbzeit führenden Schwedin Anna Swenn Larsson (+0,63).

Für Shiffrin war es der neunte Saisonsieg. Katharina Huber erreichte als Fünfte ihr bestes Karriere-Ergebnis im Torlauf (+0,79), Katharina Liensberger wurde Sechste (+0,93).

Huber war zufrieden mit dem Top-10-Platz, da die letzten Rennen nicht so gelaufen seien. „Es war im Slalom eine positive Saison, ich habe ein paar gute Schritte gemacht, darauf heißt es aufbauen.“

Liensberger wusste, dass noch mehr möglich gewesen wäre. „Ärgerlich, aber ich habe gute Schwünge gezeigt.“ Katharina Truppe (13.) sprach von einem „Tag zum Vergessen“. Das sei wirklich schlechtes Skifahren gewesen, es sei nicht an dem Wetter gelegen, dass sie so miserabel gefahren und in keine Körperspannung gekommen sei. Katharina Gallhuber schied im zweiten Durchgang aus.