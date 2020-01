ÖSV-Trainer: "Haben bald wieder brutale Technik-Mannschaft"

Gstrein lieferte ab

"Ich habe schon im Dezember nach Val d'Isere zum Andi gesagt, wir müssen mehr hinschauen, dass wer anderer da ist, wenn wir Ausfälle haben. Wir müssen spezialisieren", berichtete Pfeifer über ein Gespräch mit Rennsport-Leiter Andreas Puelacher. Dann wurde entschieden, dass Gstrein alle Slalom-Klassiker im Jänner fahren darf. Und siehe da - er lieferte ab. "Und ich bin sicher, auch beim Riesentorlauf kann das so schnell gehen, und wir haben wieder eine brutale Technik-Mannschaft", sagte Pfeifer.

Der Kärntner, der lange in Schweden Trainer war, ist eher Anhänger eines Ansatzes, der in den skandinavischen Ländern verfolgt wird. "Wir müssen den Leuten in der zweiten Reihe, wo wir sehen, dass die schnell sind, die Chance geben", betonte er. "Ich weiß es aus Schweden-Zeiten. Da hast du als junger Läufer gleich einmal mit der Weltcup-Mannschaft mittrainieren können. Da hast du nicht diese Zwischenschicht."