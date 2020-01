Warum es auch sein Gutes hat, dass Hirscher nicht mehr dabei ist

NEGATIV:

Otmar Striedinger

Der Kärntner erlebte ein rabenschwarzes Wochenende. In beiden Rennen kam Striedinger nicht ins Ziel, am Samstag sorgte er sogar für den wildesten Sturz in der Abfahrt. Gut möglich, dass Striedinger heute noch der Kopf brummt. Am Wochenende will er in Garmisch allerdings schon wieder am Start stehen.

Carlo Janka

Knapp 100.000 Skifans kamen nach Kitzbühel, aber Carlo Janka, den Iceman, wie der Schweizer gerne genannt wird, ließ das kalt. Er sprach sogar von einer „extrem schlechten“ Stimmung. Ob diese exklusive Einschätzung möglicherweise daran lag, dass Janka im Super-G ausgeschieden ist?