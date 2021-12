ÖSV-Star Kriechmayr: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegt Gröden

Zugleich will sich der 30-Jährige aber auch nicht einfach darauf rausreden, dass er auf der Saslong mit ihren langgezogenen Kurven und den vielen Gleitpassagen schlicht sein skitechnisches Potenzial nicht ausspielen könne. „Mein Anspruch ist, dass ich in jedem Rennen ganz vorne mitfahre. Und dann muss es auch wurscht sein, ob mir die Strecke nun liegt oder nicht“, sagte Vincent Kriechmayr nach dem Abschlusstraining für die Abfahrt am Samstag, in dem er mit knapp drei Sekunden Rückstand mit der 33. Zeit gestoppt wurde.