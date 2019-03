Manuel Feller: „Jeder weiß, wo die Grenzen sind“

Wie war die Reaktion des ÖSV?

In der jetzigen Situation wird uns natürlich noch einmal auf die Finger geklopft und gesagt: Passt auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln auf. Wir bekommen schon viel Hilfe, wir haben Kontakte zu Ärzten, an die wir uns wenden können. Wir haben wirklich viele Informationen. Ich kann nicht sagen, dass der Verband etwas falsch gemacht hätte. Was den Alpin-Sport betrifft, kann ich jeden beruhigen: Bei uns war Doping nie ein Thema.

So wie Johannes Dürr waren auch Sie in Stams. Er hat von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln schon in der Schule berichtet.

Jeder Spitzensportler verwendet Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich nicht trainiere, habe ich einen Kalorienverbrauch von mehr als 5000 Kalorien am Tag. Wie soll man das mit Essen zusammenbringen. Ich fresse richtig, aber da braucht es Hilfe. Es gibt keinen, der das nicht mit einem Eiweiß- oder Kalorienshake zusätzlich zuführt. Außerdem ...

Außerdem?

Wir sind ja massiv anfällig auf Bakterien und Viren, da wir mit dem Körper immer am Limit sind. Wir fliegen von einen Flughafen zum anderen. Gewisse Vitamine führen wir zu, das ist Standard, das ist in jeder Sportart so. Ich könnte auch zehn Äpfel essen ... Wir Sportler versuchen, unsere Körper auf legalem Wege in Form zu bringen. Wir essen ja in der Wettkampfphase auch fast keinen Zucker. Und wenn ich krank bin, muss ich auf Mamas Hausapotheke zurückgreifen, weil so vieles verboten ist.