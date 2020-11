ÖSV-Slalomhoffnung Truppe: "Mit Druck kann ich nicht fahren"

Würde man nur nach den Vorlieben der österreichischen Slalomläuferinnen gehen, dann dürften sie an diesem Wochenende bei den beiden Rennen in Levi nichts reißen. Die Piste in Lappland behagt einigen Österreicherinnen nämlich überhaupt nicht. „Das Flache mit den Bodenwellen ist nicht so mein Spezialgebiet“, erklärt etwa Katharina Truppe, Kollegin Bernadette Schild geht noch einen Schritt weiter: „Levi ist sicher nicht mein Lieblingshang.“