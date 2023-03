ÖSV-Skisprungstar Kraft gewinnt nach Flug auf 246,5 Meter

Stefan Kraft kostete am Wochenende in Vikersund das Gefühl des Fliegens in vollen Zügen aus. Kein anderer Skispringer segelte so weit wie der amtierende Weltrekordhalter. Am Samstag war der Salzburger erst nach 249 Metern wieder festen Boden unter den Füßen, und auch am Sonntag war Kraft für den weitesten Flug des Tages verantwortlich.