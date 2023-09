ÖSV-Skisprungstar Iraschko-Stolz beendet ihre Karriere

Mit ihren 39 Jahren ist Daniela Iraschko-Stolz eigentlich noch zu jung, um sie für ihr Lebenswerk zu ehren. Die Eisenerzerin hat freilich in den letzten Jahrzehnten so viel in ihrem Sport bewegt, dass sie wohl als Pionierin der Luftfahrt in die Sportgeschichte eingehen wird. Dass Frauen heute um Olympia-Medaillen springen dürfen, dass es einen Weltcup und in naher Zukunft eine eigene Vierschanzentournee gibt, hängt auch mit Daniela Iraschko-Stolz zusammen, die sich nie nur als Einzelsportlerin gesehen hat, sondern immer auch für die Sache gekämpft hat.