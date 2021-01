ÖSV-Skispringerin Marita Kramer wird zur Seriensiegerin

Marita Kramer bleibt im Damen-Skispringen das Maß aller Dinge. In Titisee-Neustadt gewann die 19-Jährige aus Maria Alm nach ihrem Erfolg am Samstag auch den zweiten Bewerb am Sonntag und baute damit die Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Die gebürtige Niederländerin, die ihre Karriere eigentlich schon beenden wollte, ist in diesem Winter zur Seriensiegerin avanciert: Kramer konnte drei der bisherigen vier Weltcupspringen für sich entscheiden.

Im Sog von Marita Kramer zeigten auch die Teamkolleginnen auf: Daniela Iraschko-Stolz verpasste als Vierte nur knapp das Siegespodest, Sophie Sorschag landete auf dem siebenten Rang.