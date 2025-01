Duell mit den ÖSV-Stars: Ex-Tennis-Ass Thiem greift wieder zum Schläger

Die Vierschanzentournee wartet am heutigen Dreikönigstag mit einem echten Foto-Finish auf, in der Hauptrolle drei ÖSV-Stars. Stefan Kraft startet am Montag mit nur 0,6 Punkten Guthaben auf Hörl in das Tournee-Finale. Tschofenig hat als Dritter lediglich 1,3 Zähler Rückstand auf Kraft. Der internationalen Konkurrenz fehlen bereits mehr als 20 Zähler auf das Podest.