Mit Siegen kennt sich Lisa Hirner aus. Ob Nordische Skispiele der Alpenländer, Europäisches Olympisches Jugendfestival, Olympische Jugend-Winterspiele oder Junioren-WM – bei all diesen Bewerben hat die Steirerin schon Goldmedaillen geholt, mal im Einzel, mal im Mixed-Team.

Doch nun scheint die 19-Jährige just zur Unzeit vom Weg zum Erfolg abgebogen zu sein: Am Freitag steht ihr erster Start bei der WM in Slowenien auf dem Programm, doch nach drei Podestplätzen in den ersten fünf Weltcupbewerben des Winters sind die Spitzenplätze für Hirner zuletzt außer Reichweite gewesen.