ÖSV-Dreifachsieg bei turbulentem Super-G in Kvitfjell

Glücklich

Für Venier war es das Comeback auf dem Podium nach Crans-Montana im Februar 2020, als sie in der Abfahrt auf den dritten Platz gefahren war. Gritsch hatte vor dem Sonntag im Super-G lediglich ein weiteres Top-30-Resultat zu Buche stehen, war sie doch am Freitag beim Sieg von Hütter Siebente gewesen. "Man muss sagen, die Sicht hat sich bei uns gebessert, aber das muss man eben auch nutzen", sagte Gritsch nach dem Rennen. Ortlieb stimmt zu: "Ich hab sicher bessere Bedingungen gehabt, als die anderen am Anfang. Es tut mir leid, dass es vielleicht nicht ganz fair war, aber ich hatte diese Saison auch nicht immer Glück."

Letztmals hatten die österreichischen Ski-Frauen am 25. Jänner 2009 bei einem Riesentorlauf in Cortina d'Ampezzo einen Dreifachsieg gefeiert: Kathrin Zettel gewann vor Michaela Kirchgasser und Elisabeth Görgl.

Beim Finale in Soldeu findet der letzte Super-G in dieser Saison statt. Weiterhin ganz vorne im Ranking steht die Italienerin Elena Curtoni, sie führt vor Lara Gut-Behrami, Hütter, Ragnhild Mowinckel und Federica Brignone. Aus diesem Quintett schaffte es in Kvitfjell keine in die Top zehn.