ÖSV-Damen jagen in Kranjska Gora erstes RTL-Podest

Zwei Riesentorläufe sind bis zur Nominierung des Olympiateams noch Zeit. Damit werden es für die Skirennläuferinnen auch die Bewerbe der letzten Chancen, will man in Peking dabei sein. Nach der Weichschneepiste in Zagreb werden am Wochenende auf dem Podkoren in Kranjska Gora andere Verhältnisse auf die Technikerinnen zukommen. Im Slalom zweimal in Folge auf dem Podest sollte es für Katharina Liensberger auch im Riesentorlauf wieder weiter nach vorne gehen.

Dir Vorarlbergerin hat erst zwei Riesentorläufe in den Beinen. Nach Platz vier in Sölden verpasste sie die beiden Courchevel-Rennen wegen einer Corona-Infektion, im Comebackrennen von Lienz reichte es wegen fehlender Kraft nur zum 25. Platz. Gleich tags drauf wurde die Weltmeisterin im Slalom in der Dolomitenstadt Zweite und am Dienstag in Zagreb trotz schweren Fehlers Dritte. Im Riesentorlauf wartet das ÖSV-Frauen-Team in diesem Winter noch auf einen Podestrang.

Besserung

„Ich merke von Tag zu Tag, dass es besser wird“, sagte Liensberger. Das wird für den schwierigen Hang in Slowenien - der Riesentorlauf findet am Samstag, der Slalom am Sonntag statt (jeweils 9.30 und 12.30 Uhr/live ORF 1) - notwendig sein. „Es heißt, alles zu geben und im Schlusshang stabil und sauber zu fahren bis ins Ziel“, meinte Liensberger.