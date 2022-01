Die Damen bekommen ein Nacht-Rennen in Schladming

Bei den Herren ist das Night-Race in Schladming längst ein Kult-Event. Nun bekommen auch die Damen ihren Nachtslalom auf der Planai. Das für nächsten Dienstag, 11. Jänner, geplante Rennen in Flachau wurde am Donnerstag abgesagt und in weiterer Folge nach Schladming verlegt.

Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz-Zahlen in Flachau hatte sich die Salzburger Landesregierung zunächst gegen die Veranstaltung in Flachau ausgesprochen. Der ÖSV als Veranstalter wurde nun 32 Kilometer weiter in der Steiermark fündig.

Die Startzeiten (1. Durchgang 18 Uhr, 2. DG 20.45 Uhr) bleiben ident und ebenso das bewährte Covid-19-Präventionskonzept des Österreichischen Skiverbandes. Es ist das erste Rennen der Damen auf der Planai seit der Heim-WM im Jahr 2013. Im Weltcup wird es überhaupt zur Premiere.