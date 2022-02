Olympia-Silber durch Liensberger: Punktlandung der Stehauf-Frau

Sowohl körperlich, mental als auch im Umfeld. So fand sie etwa gemeinsam mit ihrem Servicemann die perfekte Abstimmung des Materials für die ungewöhnlichen Pistenverhältnisse. Das optimale Arbeitsgerät ermöglichte ihr wiederum, endlich richtig Spaß am Sport zu haben. „Es ist unglaublich, dass ich meine Leistung so zeigen und bis zum Schluss durchziehen konnte“, sagt sie. „Darüber bin ich happy und auch dankbar. Denn manchmal fahre ich so locker runter, es fühlt sich alles leicht an – aber es ist nicht schnell.“ Genau das sei im ersten Lauf passiert.

Damen-Cheftrainer Christian Mitter beschreibt Liensberger als äußerst nervenstark, was sie schon mehrmals bewiesen habe. Die Medaille habe nicht nur für die Athletin große Bedeutung, sondern für das gesamte Team: „Wir von der Technik-Truppe sind seit 18. Jänner in Quarantäne und kommen erst am 21. Februar wieder zurück.“

Für den 19. Februar ist der Mannschaftsbewerb geplant – vermutlich mit Katharina Liensberger. Sie bleibt in China, denn „es macht richtig viel Spaß, auf so einem Niveau fahren zu können.“