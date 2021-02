Österreichs Ski Crosser bei WM in Idre Fjäll ohne Medaille

Österreichs Ski Crosser sind bei der WM in Idre Fjäll (Schweden) am Samstag leer ausgegangen. Johannes Aujesky und Johannes Rohrweck scheiterten jeweils im Semifinale und mussten sich mit den Plätzen sieben (Aujesky) und acht (Rohrweck) zufriedengeben. Der Sieg ging erstmals an den Schweizer Alex Fiva.

Bei den Frauen kam für Katrin Ofner, die einzige ÖSV-Starterin, bereits im Viertelfinale das Aus. Es triumphierte die Schwedin Sandra Näslund.