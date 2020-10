Österreichs Rodler reisen ab sofort wie die Popstars

Als sich die österreichischen Kunstbahnrodler am Dienstag in Innsbruck zur Abreise ins Trainingslager in Sigulda (Lettland) trafen, staunten sie nicht schlecht. Denn statt wie bisher in Kleinbussen durften sie die 30-stündige Fahrt ins Baltikum mit einem Luxusbus in Angriff nehmen, mit dem schon die Größen der Pop- und Rockszene auf Tour gingen.

Pink, Metallica, Depeche Mode, AC/DC - die Liste der Stars ist lang und prominent, die im zweistöckigen Gefährt mit sämtlichen Annehmlichkeiten unterwegs waren. Auch Österreichs Skispringer hatten zu Zeiten der "Superadler" so einen Luxusbus in Betrieb und reisten damit komfortabel und bequem zu den Wettkämpfen in Mitteleuropa.