Österreichs Rodler bleiben in der Erfolgsspur: Egle siegt in Whistler

Nach den Seriensiegen beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls konnten Österreichs Rodler auch auf der zweiten Station im kanadischen Whistler überzeugen: Madeleine Egle gewann den Frauen-Bewerb, Wolfgang Kindl musste sich nur dem Deutschen Felix Loch geschlagen geben, der seinen 50. Weltcupsieg feierte.

Die 24-jährige Rinnerin Egle, die in Igls beide Rennen für sich entscheiden konnte, düste nach Halbzeitrang zwei noch an die Spitze. Hinter der Tirolerin, die damit ihre Vorsprung im Gesamtweltcup weiter ausbauen konnte, landeten die Deutschen Julia Taubitz und Merle Fräbel auf den Plätzen zwei und drei, Lisa Schulte wurde Achte. „Mit einem Sieg habe ich wirklich nicht gerechnet, umso cooler ist es, dass es auch hier aufgegangen ist. Ein paar kleine Fehler waren drinnen, vor allem die Zielkurve muss ich bei der Team-Staffel besser hinbekommen, aber alles in allem bin ich natürlich extrem happy und sehr zufrieden“, freute sich Egle.