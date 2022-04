2:4 gegen Finnland: Österreich forderte auch den Olympiasieger

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat in der Euro Hockey Challenge nach Schweden auch Finnland gefordert. Zwei Tage nach der 0:1 (0:0,0:0,0:1)-Niederlage gegen "Sverige" in Wien unterlag das ÖEHV-Team am Samstag in Ostrava dem Olympiasieger lediglich 2:4 (0:2,2:1,0:1). Zum Abschluss dieses Vorbereitungsturniers auf die WM ab 13. Mai in Finnland treffen die Österreicher (16.00 Uhr, live ORF Sport +) am Sonntag erneut in Ostrava auf Gastgeber Tschechien.

Die recht knappe Niederlage gegen die mit einer Reihe von Olympiasiegern angetretenen Finnen ist hoch einzuschätzen, wollen doch die Skandinavier nach Gold in Peking vor heimischem Publikum nachdoppeln. Beachtlich daher, dass das zweite Drittel gegen die Finnen mit 2:1 gewonnen wurde. Auch in den Abschnitten eins und drei hielt die Truppe von Teamchef Roger Bader tapfer dagegen. Bei der WM bekommen es seine Mannen in der Gruppe erneut mit den Schweden, Finnen und Tschechen zu tun. Ziel des in die A-WM aufgerückten Teams ist der Klassenerhalt.