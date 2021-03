Österreichischer Dreifachsieg bei der Junioren-Ski-WM

"Ich kann's selbst nicht glauben", sagte die neue Weltmeisterin. "Mit den Kolleginnen am Podest zu stehen ist ein Traum. Fast wie bei den österreichischen Meisterschaften."

Am Dienstag findet in Bansko der Riesentorlauf statt, am Mittwoch wartet zum Abschluss dann noch der Slalom. Aktuell führt Österreich mit sechs Medaillen, darunter zwei in Gold, den Medaillenspiegel vor Italien und den USA an.