Österreich verlor bei der Eishockey-WM gegen Gastgeber Finnland

Das Schmuckstück

Die im Dezember 2021 eröffnete Nokia-Arena von Tampere ist übrigens das perfekte Beispiel, wie man Hallen plant und betreibt. Gut 200 Millionen Euro kostete die Arena. Casino, Hotel und Wohnungen gehören zum Komplex. Im Jahr 2022 fanden 155 Veranstaltungen statt, die Eishockey-Topklubs Ilves und Tappara Tampere tragen vor bis zu 13.500 Fans ihre Heimspiele aus. Wirtschaftlich gesehen dürfen sich einige die Hände reiben: Letztes Jahr wurden während der WM allein in den Restaurants 100.000 Liter Bier, 26.000 Hamburger und 16.000 Kartons Popcorn verkauft. Das Restaurant-Unternehmen Noho, das in der Arena die Kioske und Restaurants betreibt, machte in den den zwei Wochen der WM 2022 einen Umsatz von mehr als fünf Millionen Euro.