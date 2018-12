Österreich sucht die Super-Kombiniererinnen

Bei den ersten beiden Überseestationen des Conti-Cups gingen hingegen nur 10 bis 15 Athletinnen am Start, Österreich war nicht vertreten. Bei den folgenden europäischen Stationen werde man aber dabei sein, kündigte Mario Stecher an. Der Sportliche Leiter für Skispringen und Kombination im ÖSV kann in der jungen Disziplin noch nicht aus dem Vollen schöpfen. "Im Nachwuchs haben wir schon zahlreiche Mädels, die das machen. Weiter oben bei internationalen Konkurrenzen sind es drei, vier, maximal fünf. Das ist schon noch sehr spärlich besetzt", so Stecher.

Man wolle eben nur konkurrenzfähige und komplett ausgebildete Athletinnen an den Start schicken. "Nur dabei sein, ist auch zu wenig." Hinzu komme, dass mit Lisa Hirner und Annalena Slamik zwei der derzeit Besten erst 15 Jahre alt sind und noch einige Entwicklungszeit brauchen werden. Der ÖSV will aber natürlich auch in der neuen Disziplin möglichst schnell vorne mitmischen, auch bei künftigen Weltmeisterschaften und Olympia. "Überall wo es Medaillen gibt, sollten wir dabei sein und sollten wir auch recht gut dabei sein", bekräftigte Stecher in Ramsau im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.