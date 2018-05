Frischer Wind bei Nordischen vor der Heim-WM-Saison

Was für Stecher neu ist, ist die Rolle, Entscheidungen nicht nur für sich selbst zu treffen. "Als Athlet in der Spitze hast du auch Entscheidungen treffen müssen. Da gibt es nur Schwarz oder Weiß - alles, was dazwischen drinnen ist, funktioniert eigentlich nicht. Genauso sehe ich es jetzt auch als Funktionär", erzählt Stecher, der bei den Kombinierern, die er nach wie vor "wie meine Westentasche" kennt, nur in den unteren Ebenen Anlass zur Veränderung gesehen hat. "Da waren nicht alle Entscheidungen leicht und es hat auch das eine oder andere negative Erlebnis gegeben. Das ist menschlich hart. Das kenne ich so nicht, weil ich immer nur Entscheidungen für mich selber getroffen habe."

Teamgeist als Motivation

Konkret meint er da wohl auch Günther Chromecek, dem er eine übergeordnete Funktion in den Schwerpunkt-Schulen Eisenerz und Stams zugeteilt hat. "Er ist praktisch für den C-Kader verantwortlich." Die Talente Paul Gerstgraser und Bernhard Flaschberger arbeiten nun neu mit Coach Markus Eggenhofer. "Da erwarte ich mir schon ein bisschen einen neuen Input."

In der Kombination kenne er sich "wirklich extrem gut aus", schließlich war Stecher mit allen Protagonisten noch selbst aktiv. Christoph Bieler und Co. ist vergangenen Jänner nach einem schwachen Auftritt in der Ramsau die Wende gelungen. "Der Turnaround ist von Ramsau weg Richtung Olympia geschafft worden, wo wir mit zwei Medaillen sensationell gut waren."