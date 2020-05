Starkbaum spielt auch gegen Tschechien

Nach einem freien Nachmittag kehrte Österreich am Donnerstag auf das Eis der Trainingsarena von Sparta Prag zurück. In der Vorbereitung auf das Freitag-Spiel gegen Tschechien machte Headcoach Daniel Ratushny klar, dass Bernhard Starkbaum weiterhin im Tor stehen wird. "Er kann das. Gegen Schweden und gegen die Franzosen hat er hervorragend gespielt." Es sei kein Problem, dass er dann auch am Samstag wieder zum Einsatz kommen soll. "Aber daran möchte ich nicht denken. Wenn man so etwas zu weit voraus plant, passiert immer etwas anderes."

Sicher ist auch, dass Manuel Ganahl und Daniel Woger gegen die Tschechen spielen werden. "Es gibt ein paar kleine Verletzungen. Wir werden daher alle gesunden Spieler zum Einsatz bringen", erklärte Ratushny.

Trainiert wurde vor allem die Offensive. "Das war der einzige Part in unserem Spiel, der gegen Frankreich nicht gut war", sagte Ratushny.