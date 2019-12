Österreich hat einen neuen Eiseiligen im Kunstbahnrodeln

Der Eiskanal in Lake Placid gilt als eine der größten Herausforderungen für einen Rodler. Wer auf dieser Bahn gewinnt, der beherrscht die hohe Kunst des Kunstbahnrodelns. Der Erfolg von Jonas Müller ist also so etwas wie ein Ritterschlag für den jungen Senkrechtstarter aus Bludenz.

Nachdem der 22-Jährige vor einer Woche bereits den Weltcup-Auftakt auf seiner Hausbahn in Igls gewonnen hatte, war er nun auch in Lake Placid wieder eine Klasse für sich und feierte den zweiten Sieg seiner Karriere. Und dabei stellte Jonas Müller nicht nur sein außergewöhnliches Fahrgefühl unter Beweis, er bewies auch seine Nervenstärke. Im zweiten Lauf verbesserte sich der Sprint-Weltmeister noch vom dritten auf den ersten Rang

Mit diesem Triumph baute der amtierende Sprint-Weltmeister auch seine Führung im Gesamtweltcup aus.