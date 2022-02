ÖOC-Präsident Karl Stoss: "Wahnsinn, was wir hier zeigen"

Karl Stoss genießt die Olympischen Spiele in Peking. Und wer kann es dem Präsidenten des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) auch verdenken. Nach der ersten Woche hat keine Nation in China mehr Medaillen geholt als Österreich. Der Vorarlberger zieht Bilanz und spricht über ...

die erste Wettkampfwoche

"Mir lacht das Herz, das übertrifft meine Erwartungen absolut. Wir liegen unglaublich gut auf Kurs. Das freut mich besonders, dass wir so breit aufgestellt sind und in so vielen unterschiedlichen Disziplinen Medaillen errungen haben."

die Erwartungshaltungen für Woche zwei

"Es stehen noch einige Entscheidungen an. Wir haben jetzt schon gleich viele Medaillen wie 2018 in Pyeongchang, gleich viele Goldene wie 2014 in Sotschi und 2010 in Vancouver. Viel besser könnte es kaum laufen. Wahnsinn, was wir hier zeigen."