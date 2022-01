Odermatt gewinnt Super-G in Wengen, Mayer wird Dritter

Im dritten Anlauf konnte der Super-G endlich gefahren werden, in Lake Louise war er dem Schnee, in Bormio dem Regen zum Opfer gefallen, in Wengen strahlte die Sonne vom blauen Himmel.

Vincent Kriechmayr fuhr auf Platz neun und zeigte sich nicht wirklich zufrieden: "Ich bin froh, dass ich fahren durfte. Vielleicht war ich zu langsam im Kopf. Aber besser fahren als daheim sitzen." Kriechmayr hatte sich nach seiner Corona-Erkrankung am Mittwoch freitesten können und war nach Wengen gebraust.