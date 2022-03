Odermatt führt im zweiten Kranjska-Riesenslalom, Brennsteiner 5.

Manuel Feller und der Hit

Manuel Feller liegt auf Platz neun, allerdings fehlen dem Tiroler bereits 0,93 Sekunden auf Odermatt. „Vor allem der Steilhang fuchst mich ein bissl“, sagte der Fieberbrunner, „da hab’ ich zum Teil den Schwung ein bissl abgestochen. Wenn es noch ein Top-fünf-Platz wird, wär’s ein Hit.“

Sein Kärntner Teamkollege Marco Schwarz, der am Samstag einen Stein erwischt hatte und deswegen chancenlos war, raufte am Sonntag auch mit intaktem Material mit der Piste Podkoren 3 und handelte sich 1,95 Sekunden Verspätung ein. Vier Zehntelsekunden länger brauchte der Vorarlberger Patrick Feurstein, der schon am Samstag mit dem Hang gefremdelt hatte. Der Tiroler Raphael Haaser strauchelte am fünften Tor, blieb noch irgendwie im Kurs – und schied dann zwei Tore später aus.