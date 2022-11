Nur zwei Biathleten ohne Fehler beim Saisonstart in Finnland

Schwierige Strecke, weiche Bedingungen – der Start in die Weltcup-Saison verlangte den Skijägern am Dienstag gleich einmal alles ab. Österreichs fünfköpfiges Team für den Einzelbewerb über 20 Kilometer wurde im finnischen Kontiolahti von Routinier Simon Eder angeführt, der 39-jährige Salzburger war im vergangenen Winter die klare Nummer 1 und blieb bei den beiden Liegendschießen fehlerlos, eine Fahrkarte im ersten Stehendanschlag und zwei im zweiten bescherten dem Pinzgauer am Ende Rang 33 mit 4:48,1 Minuten Rückstand auf die Bestzeit.

Eders Kollegen blieben noch weiter zurück: David Komatz (2 Fehler/+4:49) wurde 34., Patrick Jakob (2/+5:02,1) 39., Harald Lemmerer (3/+6:18,1) 60. und Felix Leitner (5/+6:33,5) 63.