Flachau-Slalom: Shiffrin verhindert ersten Liensberger-Sieg

Doch Mikaela Shiffrin ließ mit dem 68. Weltcupsieg Marcel Hirscher hinter sich und arbeitet sich weiter an Lindsey Vonn (82) und Ingemar Stenmark (86) heran. Längst ist die 25-jährige Amerikanerin mit ihren 44 Slalom-Siegen allein auf weiter Flur im gesamten Weltcup, es ist ihr erster Erfolg im Stangenwald seit dem 29. Dezember 2019 in Lienz. Um 19 Hundertstel war sie schneller als Liensberger, "ich habe mich wieder lebendig gefühlt".

Chiara Mair bestätigte ihre Konstanz als Siebente („Wenn man in den Top Ten nicht zufrieden ist, dann stimmt die Richtung“), während Katharina Truppe nach dem Ausfall in Zagreb mit dem Selbstverständnis raufte und Zehnte wurde.

Das WM-Rennen

Der Flachauer Nachtbewerb war für die Damen der letzte Slalom bis zum WM-Rennen in Cortina d’Ampezzo am 20. Februar. Hinter Liensberger, Truppe und Mair liegt Katharina Huber (am Dienstag 12.) auf der Poleposition für einen Platz im Aufgebot.

Am kommenden Wochenende werden im slowenischen Kranjska Gora zwei Riesenslaloms ausgetragen, die ursprünglich in Maribor geplant waren, aber dem inzwischen schon traditionellen Schneemangel am Pohorje zum Opfer gefallen sind.

Katharina Liensberger und Kolleginnen bleibt somit die Möglichkeit, bei Europacup- und FIS-Slaloms die Wettkampfform bis zum – übrigens auch zuschauerlosen, wie am Dienstagabend bekannt wurde – Höhepunkt dieser Saison zu bewahren. Neben zwei Speed-Wochenenden (Crans-Montana, Garmisch-Partenkirchen) gibt es dann auch noch den Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol am 26. Jänner.