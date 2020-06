Nur ein Training in Santa Catarina

Die letzte alpine Weltcup-Abfahrt der Ski-Herren in diesem Jahr wird am Sonntag (11.30 Uhr, live ORF eins) auch ein wenig eine Fahrt ins Ungewisse. Das Samstag-Training musste auf der für die Speed-Herren neuen Strecke wegen Schneefalls und schlechter Sicht abgesagt werden, womit die Aktiven nur einen Lauf in die Beine bekommen haben. Ein absoluter Favorit ist daher nicht auszumachen.

Denn der Freitag-Schnellste Josef Ferstl war auf der Piste „ Deborah Compagnoni“ nicht fehlerfrei hinuntergekommen. Der Deutsche hatte im Steilhang ein Tor ausgelassen. „Mir ist es aber auch lieber, wenn ich nicht Favorit bin, dann gehe ich lockerer ins Rennen“, meinte der noch bis Montag 25-jährige Sohn des ehemaligen Kitzbühel-Siegers Sepp Ferstl. „Favoriten sind andere. Wenn mir aber ein guter Lauf gelingt, ist ein Top-Resultat drinnen. Alles Weitere wäre ein Traum.“

Österreichs Hoffnungen trägt primär Matthias Mayer, er weist mit Rang sieben von Gröden die beste ÖSV-Platzierung in den bisherigen Saisonabfahrten vor. Die Absage des Trainings bedauerte der Olympiasieger nur zum Teil: „Ich hätte auf jeden Fall gerne etwas getestet. Aber ich habe gestern schon eine ganz gute Fahrt gezeigt, daher macht es nicht so viel aus. Ich schaue der Abfahrt im Großen und Ganzen positiv entgegen.“ Was dem 24-Jährigen abgeht, sind Sprünge im Schlussteil. In dieser Richtung hatte die Strecke in Bormio mehr zu bieten, an deren Stelle nun Santa Caterina im Weltcup-Kalender aufscheint.