Norwegischer Sieg beim Teambewerb, Österreichs Alpine Dritte

Wie schnell sich doch zuweilen die Zeiten ändern: Bei der WM in Courchevel und Méribel fuhren noch 16 Teams um die Medaillen im Parallel-Teambewerb, nur 31 Tage später waren gerade noch sechs Mannschaften beim Weltcup-Finale in Soldeu am Start – so wenige wie noch nie in der Geschichte des alpinen Sie-und-Er-Laufs.

Und unter den sechs befand sich auch ein Quartett von Gastgeber Andorra, der im Weltcup mit Ausnahme von Riesenslalom-Spezialist Joan Verdu bislang eher selten in Erscheinung getreten ist. Der 27-Jährige stand am Freitagmittag freilich nicht auf der Startliste.