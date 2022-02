Norwegens Ski-Verband will keine russischen Athleten

Der Vorstand des norwegischen Skiverbands hat am Samstag russische Athleten fĂŒr bevorstehende Weltcup-Bewerbe und Weltmeisterschaften in Norwegen als unerwĂŒnscht erklĂ€rt. "Die Nachricht des norwegischen Skiverbands an Russland und russische Athleten ist kristallklar - wir wollen eure Teilnahme nicht", verlautete der Verband in einem Statement. Ob dies ohne RĂŒckendeckung des Ski-Weltverbands FIS möglich ist, ist unwahrscheinlich.

Die FIS hatte nĂ€mlich am Vortag verlautbart, dass russische Athleten weiterhin an allen Bewerben und mit Russland als Herkunftsland teilnehmen dĂŒrfen. Allerdings werden bei Zeremonien weder die russische Hymne gespielt noch die Landesfahne gehisst.