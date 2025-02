Von der Mutter bis zum Lokalmatador: Das sind die Stars der Nordischen WM

In Trondheim beginnen am Mittwoch die 55. Nordischen Skiweltmeisterschaften. Wer bei den Titelkämpfen groß abräumen kann.

Der nordische Skisport gehört zu Norwegen, wie das Schnitzel zu Österreich. Dementsprechend groß ist die Begeisterung vor der am Mittwoch beginnenden Nordischen Ski-WM in Trondheim. 250.000 Karten sind bereits verkauft, die Veranstalter hoffen sogar auf 300.000 Zuschauer bei insgesamt 27 Entscheidungen. Zum Vergleich: Bei der Alpin-WM in Saalbach waren 175.000 Zuschauer. Man darf sich also auf ein noch größeres Ski-Fest freuen. Es ist keine Überraschung, dass auf der Liste der potenziellen Topstars gleich mehrere Norweger auftauchen. Aber auch Österreich ist prominent vertreten.

© APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Top-Kombinierer Jarl Magnus Riiber

Jarl Magnus Riiber (NOR, Nordische Kombination) Seit Jahren kombiniert der 27-jährige Norweger Skispringen und Langlauf wie kein anderer. Im Weltcup feierte er seit 2016 78 Einzelerfolge, ist somit Rekordsieger, dazu holte er bei Weltmeisterschaften acht Mal Gold und drei Mal Silber. In dieser Saison stand er bislang "nur" fünf Mal auf dem obersten Podest, was auch an einer chronischen Darmerkrankung liegt. Die ist auch der Grund, warum Riiber nach der Saison abtritt. Davor will er bei der Heim-WM noch einmal ordentlich abräumen. Ob es tatsächlich seine letzte WM sein wird, ist allerdings noch nicht ganz fix. Es gibt Gerüchte, dass er als Springer auf die große Bühne zurückkehren könnte.

© EPA / GIAN EHRENZELLER Langlauf-Superstar Johannes Hösflot Kläbo

Johannes Hösflot Kläbo (NOR, Langlauf) 95 Weltcupsiege, zwölf WM-Medaillen, neun davon in Gold. Dazu fünf Mal Gold bei Olympia. Der 28-jährige Norweger dominiert bei den Langläufern das Geschehen. Kläbo ist ein Allrounder, gehört sowohl im Sprint als auch im 50er zu den Favoriten. Die Frage ist nicht, ob er eine Medaille macht, sondern wie viele er gewinnen wird. Die Loipen kennt er jedenfalls bestens, Trondheim ist seine Heimatstadt.

© EPA / KIMMO BRANDT Therese Johaug

Therese Johaug (NOR, Langlauf) Nach zweieinhalbjähriger Babypause - Töchterchen Kristin kam im Mai 2023 auf die Welt - wollte es die 36-jährige Norwegerin noch einmal wissen. Ein Hauptgrund für ihr Comeback war die Heim-WM in Trondheim. Mit vier Weltcupsiegen in dieser Saison hat sie den Anschluss an die Weltspitze schnell wieder gefunden. Nach ihrem Erfolg bei der Tour de Ski hat sie sich aus dem Weltcup zurückgezogen - um sich bestmöglich auf die WM vorzubereiten. 14 WM-Goldene hat die dreifache Olympiasiegerin schon. In Trondheim könnte sie im ewigen WM-Ranking theoretisch sogar zu Rekordfrau Marit Björgen (NOR, 18 Mal WM-Gold) aufschließen.

© EPA / ANNA SZILAGYI Die ÖSV-Adler Hörl, Kraft und Tschofenig (v.l.n.r.)

ÖSV-Adler Tschofenig, Hörl, Kraft (AUT, Skispringen) An Österreichs Skispringern führt in dieser Saison kein Weg vorbei. Mit Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft gibt es gleich drei potenzielle Stars für diese WM.

Tschofenig: Der 22-jährige Kärntner hat heuer den Durchbruch geschafft, er hat schon acht Einzelsiege gefeiert. Er kommt als Gesamt-Weltcup-Leader und als Sieger der Vierschanzentournee mit jeder Menge Rückenwind (in dem Fall ausnahmsweise im Skispringen etwas Positives) nach Trondheim, wo er seine erste WM-Einzelmedaille jagt.

Hörl: "No risk, no fun" lautet das Motto des 26-jährigen Salzburgers. Das hat ihn immerhin schon zu fünf Weltcupsiegen gebracht. In dieser Saison besticht er aber auch durch seine Konstanz (2 Siege, 9 zweite Plätze, 2 dritte Plätze), im Gesamtweltcup ist er der erste Jäger von Landsmann Tschofenig. Bei Weltmeisterschaften konnte er bislang je eine Silber- und eine Bronzemedaille im Team abräumen.

Kraft: Die Enttäuschung des knapp verpassten Sieges bei der Vierschanzentournee ist verdaut, der 31-jährige Salzburger kommt topmotiviert nach Trondheim. Kraft ist Olympiasieger, hat schon 13 WM-Medaillen gesammelt - drei davon in Gold. Außerdem ist er dreifacher Gesamtweltcupsieger und hat 45 Einzelsiege gefeiert. Kraft landete bisher bei all seinen bislang fünf WM-Auftritten zumindest einmal auf dem Stockerl.

© REUTERS / Lisa Leutner Die slowenische Überfliegerin Nika Prevc.

Nika Prevc (SLO, Skispringen) Die noch bis Mitte März 19-jährige Slowenin dominiert die Weltcup-Saison und ist drauf und dran, die große Kristallkugel erneut zu gewinnen. Vor ihren zweiten Weltmeisterschaften hält sie bei elf Saisonsiegen, die jüngsten sechs Bewerbe hat sie allesamt gewonnen. Zuletzt fielen die Prevc-Erfolge zumeist überlegen mit zweistelligem Punktevorsprung aus. In Trondheim geht es um ihre erste WM-Medaille. Mit Gold könnte sie sogar ihren großen Bruder Peter überflügeln. Der ist zwar Skiflug-Weltmeister, bei nordischen Titelkämpfen hat er allerdings "nur" Silber und zwei Mal Bronze geholt.