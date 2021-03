ÖSV-Jungstar Kramer bleibt der Blech-Vogel der WM in Oberstdorf

Das warf sie im Finaldurchgang vom dritten auf den vierten Rang zurück. Der Sieg ging an die Norwegerin Maren Lundby, die vor der Japanerin Sara Takanashi und der Slowenin Nika Kriznar gewann.

"Zu wenig Nerven"

WM-Debütantin Kramer darf sich mit der Gold-Medaille im Teambewerb und mit Bronze im Mixed-Springen trösten. Dennoch flossen nach dem Wettkampf die Tränen. "Der vierte Platz ist recht hart, aber es geht auch weiter. Ich habe auch heute wieder einiges liegen gelassen - zu wenig Nerven", bedauerte Kramer im ORF-Interview und gab an, nach dem erneuten Tiefschlag leer zu sein: "Wir haben doch Medaillen gemacht, das darf man nicht vernachlässigen. Mit dem Gold sind wir schon sehr happy."

Daniela Iraschko-Stolz, die hinter Chiara Hölzl auf dem neunten Rang landete, litt mit Kramer mit. "Sie hätte es so sehr verdient, aber manche Menschen müssen einfach härter kämpfen als andere. Schade, sie ist hier echt saustark gesprungen, und heute wieder so knapp. Als klare Favoriten war das sicher keine leichte Situation", so die Normalschanzenweltmeisterin von 2011. Hölzl freute sich hingegen über ihre Steigerung im Laufe der WM. "Ich habe es nicht verlernt, ich habe mich zum Schluss hin gesteigert. Von nicht aufgestellt bis zum achten Platz, das war wirklich cool." Sophie Sorschag wurde 17.